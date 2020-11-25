日本媒體分析科技調查機構Fomalhaut Technology Solutions拆解iPhone 12報告，推估其成本價為373美元，約是其定價699美元的53.4%，從零件產地來看，韓國大幅上升超過美國，登上榜首，日本第3，臺灣佔12.1%排第4，但這是因為統計時不考慮代工，因此台積電5奈米製程A14晶片也計在蘋果(Apple)名下、算成美製零組件。

《日本經濟新聞》分析，韓國零件佔比大幅成長9.1%，來自智慧型手機最貴零組件領域，也就是面板，韓製元件佔成本27.3%，有超過7成、即iPhone 12整體成本約20%來自OLED面板。

報導指出，OLED面板每塊估價約70美元，索尼(Sony)、先鋒(Pioneer)等日企雖曾在開發OLED上領先，但在投資競爭卻不敵三星。除面板外，單價超過10美元零件還有DRAM(動態隨機存取記憶體)、快閃記憶體，也分別被SK海力士、三星拿下。

日製元件最高單價是索尼提供的相機元件CMOS，僅7.4至7.9美元左右，日廠提供零件雖不少但單價都低，因此僅佔成本13.2%，還不到韓廠一半。

值得注意的是，這份報告並不考慮代工，因此單價預估40美元的A14晶片雖是台積電代工，但在報告中仍列在蘋果(Apple)帳下，高通(Qualcomm)所提供元件也是委外代工，美國元件在成本佔比達25.6%，絕大部分卻非真正美國製造。

(中時新聞網)