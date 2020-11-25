居家防疫趨勢帶動消費者電腦設備銷售成長，PC大廠戴爾（Dell Technologies）第三財季營收獲利均優於市場預期，惟周二盤後股價由升轉跌，目前下挫0.74%，報69.81美元，稍早前一度漲逾3%。

該公司警告，低價Chromebook銷量超出以往，可能使本季營業利業率面臨壓力。

戴爾周二公布，第三財季（截至10月30日）整體營收年增3%，為234.8億美元，優於市場預估的218.5億美元。經調整後，每股盈餘為2.03美元，亦超出市場預估的1.40美元。

經調整後毛利率為33%，大致符合市場預期。經調整後，營利率為12%，高於市場預估的9.7%。

第三財季客戶解決方案事業群（Client Solutions Group）營收成長8%，為123億美元，遠超出市場預期的108億美元。

包括PC在內的消費者設備營收年增14%，為35億美元。商務客戶營收年增5%，為88億美元。

基礎設施解決方案事業群營收為80億美元，優於市場預估的79億美元。旗下雲端運算與軟體公司VMware營收年增8%，為29億美元，優於市場預估的28.1億美元。此外，訂閱與軟體服務（SaaS）事業營收亦超出市場預期。

(時報資訊)