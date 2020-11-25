德國統計局周二公布第三季GDP終值，為創紀錄的成長8.5%。德國經濟在一定程度上從春季的暴跌中復甦；較高的家戶支出和出口成長為推升主力；此也使得德國經濟能彌補第二季大幅衰退的損失。

該讀數此前的初值為成長8.2%，現上調為8.5%；而第二季GDP為暴跌9.8%。

但是未來展望仍有陰影，二波疫情導致部分的封鎖，11月2日以來德國餐廳、酒吧、娛樂場所等服務業皆關閉。總理梅克爾(Merkel)甚至計畫延長封鎖到12月20日。預計服務業部門將對第四季經濟產生影響。

另外據德國Ifo研究所周二公布數據顯示，德國11月商業信心連續第二個月下跌，預示了第四季GDP的萎縮。

Ifo的商業氣候指數在10月和11月的下跌，主要是受到對未來六個月悲觀預期者的拖累，另對現況的看法也是惡化。

Ifo經濟學家Wohlrabe告訴路透，數據顯示德國第四季經濟很可能出現萎縮。

服務業的萎縮可能嚴重地影響到第四季GDP，而其他國家的封鎖措施也將衝擊到德國出口製造商。

(時報資訊)