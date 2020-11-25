僅管目前疫情還是持續困擾著韓國，但製造業者卻已看到景氣的春天快要來臨。11月景氣當初業者預測值為78，但實際數字卻增為85。至於將要到來的12月，韓國製造業者商也預測有84的水準。

根據韓國央行公布最新經濟數據，經季節調整後，11月製造業的企業景氣指數(Business Survey Index, BSI)實際值為85，不僅較之前預估值多出7，也較上(10)月實際值增加6。

對於未來12月景氣預測，韓國製造業者也給予84的評分。這雖然離樂觀與悲觀分水嶺100點還有段距離，但在疫情持續肆虐下，透露出韓國製造業者對未來的景氣，樂觀中還是帶有些許謹慎意味。

至於非製造業方面，也是經過季節調整，11月企業景氣指數為73，比10月多增加3。對12月景氣預測，韓國非製造業者也打73分。

而在經濟信心指數(Economic Sentiment Index)方面，11月達89.1，不僅較10月多增加3.2，也是7個月來最高。

韓國企業景氣指數，是歸納逾三千家製造業與非製造業，對未來景氣看法與調查結果而來。至於經濟信心指數，則是綜合企業與消費者雙方對景氣看法。和企業景氣指數一樣，經濟信心指數也是用100來當作悲觀與樂觀臨界點。

(時報資訊)