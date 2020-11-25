1.台積電(2330)：昨外資轉賣超11105張，但本土法人相挺買超，且下方5日線有撐，不理昨夜ADR跌1.5%，今早股價力守高檔。

2.新光鋼(2031)：昨夜期鎳漲近2%+綠能效應，昨三大法人擴大買超，激勵今早股價一度漲近8%。

3.世紀鋼(9958)：綠電題材升溫，激勵早盤股價彈升逾4.57%，收復5日線。

4.怡利電(2497)：外資連日買超，昨自營商加入多頭行列，今早人氣噴發，股價急拉漲停。

5.三陽(2206)：機車熱銷第三季獲利年增5.6倍，多頭續飆，今早股價突破30關、衝上30.85元。

6.麗清(3346)：美電動車股狂飆，台汽車股跟著衝，早盤挾量觸及漲停。

7.環科(2413)：特斯拉市值首度飆破5000億美元，車用概念股發酵，股價衝漲3.5%。

8.晶技(3042)：前三季稅後純益超越去年全年，產能持續滿載，整理結束，早盤攻佔80大關。

11.詮欣(6205)：外資買盤入場，昨日買超1684張，仰攻格局未結束，今早直衝漲停板。

12.貿聯-KY(3665)：特斯拉題材踢一腳，股價拉高半根漲停板，突破250元。

13.同致(3552)：營運轉骨，前三季績獲利，高檔整理結束，早盤量價齊揚登漲停。

14.日勝生(2547)：房市熱+資金轉進中小型股，股價動起來，重新挑戰11元上方壓力。

15.映泰(2399)：比特幣登高＋外資昨回補，早盤漲逾4%、拿回周線。

16.麗臺(2465)：比特幣狂飆，板卡廠拉風，早盤漲逾5%、收復周線。

17.華城(1519)：川普願交接予拜登，綠電叫好，早盤放量漲逾6%。

18.中興電(1513)：綠電產業看俏，三大法人連2日買超，早盤挾量攻上漲停。

19.台船(2208)：潛艦國造昨開工，2025年原型艦交艦，早盤上漲近3%。

20.長榮(2603)：運價暴漲，對財務將更增添想像空間，激勵股價高漲逾3%。

21.威盛(2388)：去美化題材，人氣擁簇，晨盤挾量衝上46.4元漲停，寫波段新高價。

22.天鈺(4961)：快充IC進補，早盤上漲逾4.5%，躍上40元關卡、寫短波高點。

23.高端疫苗(6547)：新冠疫苗接600萬劑大單，拚明年上半年上市，激勵開盤跳空鎖漲停，一舉衝破百元及半年線。

24.安可(3615)：多頭強力點火，開盤亮燈漲停鎖住，登逾2年高。

25.大台北(9908)：近日獲外資偏多操作，晨盤急拉觸頂，衝35.2元新高價。

26.基亞(3176)：買盤快攻，早盤火速攻頂，收復季線。

27.艾笛森(3591)：獲買盤敲進，晨盤直攻漲停，衝波段高。

28.彩晶(6116)：a-Si面板喊漲，Q4毛利率拚破40％，早盤放量走揚近2%，進逼10元票面。

(時報資訊)