光芒隊25歲菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在今年球季創下多項紀錄，成為最受矚目的新人，不料賽季後卻傳出醜聞，根據墨西哥當地媒體表示，阿羅薩雷納因涉嫌家暴被拘留在墨西哥的尤卡坦州，他被指控從前女友家中搶走女兒，還毆打前女友的爸爸。

阿羅薩雷納在今年賽季頻敲轟，加上他從古巴坐過橡皮艇判逃才成功到墨西哥，最後上大聯盟的故事太精彩，成為今年爆紅人物，但沒想到賽季結束他也因醜聞攻占版面。根據《紐約每日新聞》報導，尤卡坦州檢察官辦公室表示阿羅薩雷納被捕是因為「和前女友有關的問題」。

根據了解，阿羅薩雷納企圖強行從前女友家中搶走女兒，在爭執中有對前女友有動粗，且抱走女兒離開時也打了前女友的父親。而這場爭執引來了鄰居圍觀，在路邊合力攔住阿羅薩雷納，最後還有警察到場，而這一路爭吵都被路過行人拍攝下來，已經在網路上流傳。

根據墨西哥法律，檢察官有兩天時間決定是否提起訴訟，因此目前阿羅薩雷納尚未被正式起訴，但會在監獄中等待判決。光芒隊僅簡單發出聲明，「我們知道有報導說阿羅薩雷納在墨西哥被拘留，我們正在收集更多報導的細節，沒有進一步能評論的。」

而阿羅薩雷納的經紀人蓋爾拉（Abel Guerra）則表示，他也不清楚關於阿羅薩雷納被拘留的細節，但他的確在墨西哥。

阿羅薩雷納在季後賽幫助光芒隊一路打到世界大賽，先打破季後賽新人「最多全壘打」、「最多安打」兩項紀錄，還獲選美聯冠軍賽MVP，甚至有公司想將他從古巴到美國大聯盟成為球星的過程翻拍成電影，不過現在這名恐怖菜鳥恐怕要面臨大聯盟的懲罰，上一個因家暴被禁賽的球員是洋基隊投手哲曼(Domingo German)，他被禁賽81場，不僅沒薪水，還錯過全部2020賽季。

(中時 )