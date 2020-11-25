臺北市政府勞動局近3年裁處非法聘僱或容留外國人工作案件數逾千件，其中過半違反的都是餐飲小吃店，餐飲小吃店常因人手不足，當有外國人面試時自稱是外籍配偶或學生，勞動局長陳信瑜表示從3年的裁處紀錄中看出，逾7成店家未查驗相關證件就急著讓外國人上工，其餘店家即便有查看居留證等部分證件，也多表示看不懂，或不知道應查驗的證件有哪些，甚至有部分店家誤認讓外國人「試做」、「幫忙」，沒給付薪資就不算僱用，然而只要在店內提供勞務，就是「工作」，仍屬違反就業服務法第44條或57條第1項規定，應裁處新臺幣15萬以上、75萬元以下之罰鍰。

台北市政府勞動局提醒，雇主在應徵外國人時，記得3步不可少－「問」來台身分、「查」正本證件、「照」下留存，應徵外籍配偶時，須查身分證，如係尚未取得身分證的外籍配偶，則應查看居留證及戶籍謄本，應徵外籍學生則須核對居留證、學生證及工作許可函，除確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存，以盡雇主的查驗義務。

勞動局表示，餐飲小吃店老闆大多對就業服務法相關法令不熟悉，勞動局已於官方網站設置「聘僱移工居留證查詢專區」，協助雇主辨認得否僱用外國人，也印製「僱用外國人－停看聽」宣導磁鐵，將查詢專區的QR-Code、應查驗的證件及詢問專線都印在磁鐵上，方便店家貼在冰箱或工作區等顯眼處，當遇到外國人前來應徵時，便能即時查到相關資訊，如有任何疑問之處，都歡迎大家來電1999轉分機1414、7022、7506洽詢。

勞動局將與市場處及臺北各大夜市自治會攜手聯合宣導，109年11月25日晚間將前往臨江街夜市、饒河街夜市及寧夏夜市，向店家進行重點宣導及廣發宣導磁鐵，預計年底前完成16場夜市商圈聯合宣導，避免民眾因誤聘非法移工而遭重罰。

公館夜市會長賴美鳳表示，感謝勞動局提供僱用外國人應查驗相關證件的寶貴資訊，夜市攤販比較不會有請外籍移工的狀況，可能會遇到的是新住民，攤販賺的都是小錢，很難負擔高額罰單，所以一定會配合勞動局向所有會員宣導。

臨江街夜市理事長董廣遠提到，臨江街夜市是攤販與商家結合在一起，有些商家會僱用外籍學生，之前曾看過電視上在宣導不能僱用非法移工，但勞動局這次的宣導做得更加詳細，經過這幾次參加勞動局舉辦的宣導會，更了解僱用外國人需要注意眉角，會配合向夜市內的商家及攤販宣導。其他與會的艋舺夜市、士林夜市、饒河夜市、寧夏夜市等自治會會長，皆表示會將宣導磁鐵貼在攤車上，讓顧客也能看得到，宣導單上的檢核表和能查驗居留證是否合法的QR-Code對夜市自治會會員都很實用。

(工商 )