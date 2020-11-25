美國海軍亞太情報總指揮官史達曼22日傍晚率團搭機降落松山機場，在台停留3天，並已在24日離台。據了解，此行在加強台美區域情報交流與布局。對史達曼來訪，外交部並未否認，僅表示，此行並未公開，沒有進一步說明。

中華戰略學會研究員張競在臉書分析，表示這件事有幾個重點。首先，該機來往松山進入與離開我方所管制空域，並非依循民用航空航道申請入出境，其所接受飛航管制與報到報離單位，亦與台北飛航情報區飛航管制單位無關。

而該機於松山機場起降進場與離場時，係接受空軍松山基地導引管制，張競指出，其進場飛航路徑亦是由跑道另側切入轉向，再對正跑道進場降落，此與當日民航活動樣態完全不同。而其離場與出境亦是循同樣模式，此中奧妙所在，航空迷早已從監聽松山機場與基地塔台通話中，參透其中玄機。

最後張競指出，儘管訪賓身份並未獲得證實，台北與華盛頓雙方在台北初步「政治操作爆料」後，並未再提出任何評論，而北京卻非常反常地低調反應，這其中透露出何種訊息呢？

張競認為，「北京反應強度與其在事先或該事曝光後被告知程度，是否具有關聯性？」這才是吾人要去思考此事重點所在。北京與華盛頓有其交涉通聯管道，檯面上擺出來的姿態會與檯面下所溝通協調程度相關，所以若是不想當被人擺佈的棋子，就永遠要思考其他兩方有沒有暗盤交易與默契。

情報首長行程曝光，這在情報行政上是重大失誤，情報被合作對象曝光就是失風，後續還有沒有交易買賣能作？大家不妨思考其嚴重性。張競指出，對媒體放話者是個外行，任何事情涉及情報作業，永遠是話多不如話少。

張競表示，當朝國安團隊不要將常例性之業務聯繫協調，當作政策轉變突破來操作。再傻瓜都知道，「華盛頓風向要轉囉」，運用敏感資訊政治操作來生產政治搖頭丸，其實是在掏空老本敗家子作法，更會讓合作對象以我方口風不牢作為口實，把合作關係砍掉。

張競並提及，有個「在朝廷當差的」問他，為何老美要挑這個時後來往台北？張競無奈說，這群人天天只知道要賣芒果乾，到底有沒有注意到11月26日人家要過感恩節，再不回去，就要錯失與家人團聚吃火雞大餐囉！不要忘記還有個國際換日線，出差回到夏威夷還要跟老闆回報一下，才能放心去過感恩節，「連美國社會脈動都不理解，您還想辦洋務啊？」

(中時新聞網)