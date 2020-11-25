國民黨不分區立委吳怡玎（中）。（資料照，陳信翰攝）

由國民黨前主席吳敦義強勢主導排上擔任不分區立委的吳怡玎，今天上午遭法務部調查局搜索住處。吳怡玎剛剛在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時驚爆，今天上午他下樓拿羊奶時，赫然見到調查局帶隊搜索，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，她因而開門放行。至於案情為何，吳怡玎暫時沒有說法。

立法院司法法制委員會今上午邀請法務部長蔡清祥，針對《民法》修正草案進行審查並備詢。吳怡玎質詢時指出，今天上午她在家開門拿羊奶時，「我是幫調查局開門的」，因為發現調查局持搜索票帶隊準備要搜索她家，「部長我訝異的是，搜索票的地址沒有錯，但名字不是我，請問調查官可以這樣繼續搜索嗎？」

聽聞這件事，蔡清祥臉色一度變得凝重，先是簡短回稱「我不曉得狀況」。接著，吳怡玎又說，「以一個通案來說，假設檢察官拿的是一張搜索票…」由於吳怡玎描述這段這段過程時臉上始終微笑，語氣和緩，蔡清祥鬆了口氣，連忙追問「你說的是假設嗎？你不要嚇我一跳」，神情瞬間從緊繃變成笑容。

未料，吳怡玎接著就說，「沒有，我說的是真的」。蔡清祥瞬間變臉，驚訝地重複說「你說的是真的？住址是你住的地方？」吳怡玎表示，搜索票上的名字是她妹妹，但以一個通案來說，拿搜索票搜索一個地方，名字卻不符合可以繼續搜索嗎？

蔡清祥說，這要看帶隊的執法人員現場判斷，若依法顯然是不對的，要趕快跟核發法院回報，立刻停止搜索。

吳怡玎追問，所以搜索與否的權責是給帶隊檢察官？名字與地址不符合，就一定要跟法院確認嗎？蔡清祥重申，有時候剛開始申請時可能會有誤差，但都是要尊重每一個個案的認定，要怎麼處理都要視現場情況做判斷，但若認定要依法執行，也不能說他違法。

吳怡玎質疑，《憲法》明訂，立委除了現行犯，在職務執行期間不得逮捕與拘禁，雖然調查局沒有逮捕她，但進入她的住住，這樣算不算拘禁？「我在那邊陪著調查官，對方還要我簽一些東西，這樣算不算拘禁？」

蔡清祥回答，不是，這絕對不是拘禁。吳怡玎又追問，這樣算限制行動自由嗎？所以我要配合搜索的進行嗎？蔡清祥回應，這必須看情況，要看當事人有沒有影響搜索的進行，若妨礙到搜索可以有必要限制，但不妨礙就彼此尊重，因為調查官的目的只是要執行搜索。

事後吳怡玎表示，早上她確實有讓調查局人員進入屋內，到場的人員一共有4人，搜索完之後也簽了一些文件。至於案情，吳怡玎則未多談。

(中時 )