在川普政府同意進行政權交接的同時，民主黨總統當選人拜登的外交團隊也成型。據《南華早報》指出，拜登與下任國務卿的布林肯（Antony Blinken）都表示，新政府的外交方針將拒絕川普時期「美國第一」口號，轉向與美國盟友合作，解決當今全球所面臨的重大挑戰。

拜登與下任國務卿的布林肯（右）都表示，新政府的外交方針將拒絕川普時期「美國第一」口號，轉向與美國盟友合作。

拜登在家鄉德拉瓦州威明頓舉行記者會介紹他的外交團隊，並表示「美國回來了，準備領導世界，而非從世界退縮」。曾在歐巴馬時期擔任副總統拜登國安顧問的布林肯都表示，美國無法獨自解決全球所有問題，必須與其他國家協力合作，「我們需要與他們的夥伴關係」，但他同時也呼籲國人保持信心，美國國力仍比任地球上任何一國還要強大。

報導指出，拜登外交團隊普遍抱持與布林肯相同的理念，多為相信美國依舊偉大，但孤立於全球事務之外將鑄成大錯；將成為聯駐合國大使的非裔女外交官湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示「多邊主義回來了」。而曾在川普政府任內擔任國防部長的馬提斯（Jim Mattis）也表示，在權威期刊《外交事務》上撰文表示，希望拜登政府的國安政策，會將「美國第一」方針移除。

除了布林肯之外，至今已確認的拜登外交國安團隊成員還包括蘇利文（Jake Sullivan）將任白宮國安顧問、非裔女性湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）為聯駐合國大使、前總統歐巴馬時期的國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）為國土安全部長、中央情報局前副局長海恩斯（Avril Haines）為國家情報總監、前國務卿凱瑞（John Kerry）為總統氣候變遷特使。

路透社報導指出，拜登外交國安團隊多為歐巴馬時期的人馬，從這些人選也可看出拜登肯定會拋棄川普「美國第一」的路線，回到傳統的與外國接觸路線。拜登稱讚外交團隊有無與倫比的經驗與成就，但不會以舊思維與老習慣迎接挑戰。

(中時新聞網)