國內面臨56年來最嚴峻乾旱，繼桃竹苗1.9萬公頃農地實施停灌後，嘉南一期稻作區停灌今(25)日也將拍板。（本報資料照片）

國內面臨56年來最嚴峻乾旱，繼桃竹苗1.9萬公頃農地實施停灌後，嘉南一期稻作區停灌今(25)日也將拍板，農委會表示，目前已規劃兩個停灌休耕樣態，分別每公頃補償8.8萬起或8.1萬起。農委會農田水利署長蔡昇甫表示，今日待中央旱災應變中心中午開會決定後，下午將召開記者會對外宣布。

立法院經濟委員會今日續審110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算。

蔡昇甫指出，農委會已規劃停灌休耕兩樣態，這次嘉南一期稻作區若停灌，第一樣態為農民不種水稻，但耕種綠肥以維持地力，或者種植其他農糧署對地綠色環境給付的獎勵作物，每公頃將補償8.8萬起；第二樣態是不種稻僅翻耕，或種植非農糧署獎勵作物，每公頃則補償8.1萬起。

蔡昇甫說，嘉南地區在民國93年、99年、104年都曾停灌，但外界質疑，農田水利會改制前可以直接反映農民意見，但收歸國有後休耕農民少了表達意見的管道。

蔡昇甫澄清，過去政府與農民之間隔了一個農田水利會，現在溝通是直接與農民和水利小組長討論，針對這次可能停灌休耕，農水署近期已經南下嘉義、台南辦了超過20場座談會，農民在會中也提出包括申請簡化、補償納入產業鏈等意見，這些都會納入參考。

問到若真的停灌，農民自己找水灌溉是否可行？蔡昇甫說，這樣的做法是可以，但自己找水種稻「不划算」，早年還沒有烏山頭水庫時嘉南一帶種不出東西，有了烏山頭水庫後才變為糧倉，灌溉制度屬於輪灌，今年灌溉1.8萬公頃，明年可能換其他區域灌溉，今年停灌的1.8萬公頃是原本規畫給水區域，雖然沒有規定一定得種水稻，但因為好賺，大部分農民還是會選擇種水稻。

蔡昇輔表示，停灌只是確定不供水，但對於農民選擇哪個態樣補償都予以尊重。

(中時 )