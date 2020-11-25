疫情期間，不少民眾無法出門，加上經濟受影響，衍生家暴案件激增，新北市今年1到9月家暴案件較去年同期增加8.6％，老人家暴案件更是激增16.38％。新北家防中心主任許芝綺25日報告指出，長輩常基於情感因素、傳統觀念怕孩子被關，即使受暴也不願求援，市府除引入親屬支持系統，結合社區發展協會及鄰里長執行安全計畫，結合銀髮俱樂部，成為老人保護的守門員。

新北家防中心主任許芝綺今市政會議以守護安全「從深夜到藍天」為題專案報告，新北家庭暴力通報案件佔全國16％、性侵害案件佔全國18％。

許芝綺表示，人口結構高齡化、高齡失能長者照顧負荷重，老人受暴議題浮現，其中又以親屬間居多，佔總案件的6成，且長輩基於情感因素、傳統觀念、家庭生活相互依存的關係，即使受家人暴力對待，也大多不會對外求助，長者甚至於在社工介入處理之後，為保護加害人，還會否認及掩飾受害情節。

許芝綺說，為了正確判斷老人的受暴風險，社工全面運用衛福部受暴指標展開安全程度篩檢，同時結合律師召開親屬協調會議，讓非加害之家屬一起進場維護長輩安全，若是因為照顧壓力而引起的暴力事件，也會引進其他親屬資源及長期照顧資源減輕照顧負荷。

許芝綺說，當長輩拒絕接受安置，也會結合社區發展協會及鄰里長共同執行安全計畫，以加強長輩留在家中的生命安全。基於長輩受暴求助意願低的特性，家防中心結合長期照顧系統、社區關懷據點及銀髮俱樂部成為老人保護的守門員，主動關心及時通報。

許芝綺說，新北有名男子因有相關精神疾病又不按時服藥，導致情緒一來就對長者施暴，但長者認為孩子只是生病，不願作證怕孩子被抓去關，家防中心透過里長、社區發展協會介入，每天訪視了解孩子情緒與用藥情形，發現問題就立刻通知社工介入，確保長者安全。

新北市長侯友宜說，新北長者已來到61萬人，老人受暴案件不斷增加，老人保護與通報是現階段很重要指標，市府也將列為重點工作。

侯友宜說，新北市非常重視弱勢者的人身安全，不論是沒有自保能力的兒少、老人、身障者或是婦女，全國首創結合城鄉局社會住宅及公益回饋空間等發展長期庇護處所及自立宿舍，協助受暴婦女及其未成年子女脫離暴力、進而自立生活，並且因應高齡化社會，新北市將持續結合網絡，鼓勵老人保護通報、減少犯罪黑數。

(中時 )