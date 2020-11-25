「女力經濟」進入21世紀後，在各國積極推動努力下，使亞太地區女性企業家呈倍數成長！第一金(2892)旗下第一銀行協助婦女、中高齡國民及離島居民發展微型企業，增加創業成功機會，提升勞動參與率，截至109年10月底，「微型創業鳳凰貸款」共貸放712戶，貸放金額4.2億元，核貸率達94.8%。

女性經濟力在現今社會扮演重要的角色，世界各國政府與重要經貿組織均致力於協助女性創業與就業，並努力營造女性創業及就業之友善且平等環境，第一銀行為響應政府政策並善盡金融機構社會責任，推動普惠金融，提供各族群友善且公平的金融服務，截至今年10月底，辦理個人消費性貸款人數逾10萬人，貸款金額966億元，其中女性貸款人數及貸款金額比率分別為45.78%及42.26%。女性貸款人數占比較去年同期增加3%。

根據萬事達卡今年公布的「女性創業指數」調查指出，台灣在女性創業指數亞洲排名第一，更首次擠進全球前10名，超越新加坡、英國與澳洲，排名全球第六，反映台灣在創業環境給予女性正面創業支持。

第一銀行除協助女性及弱勢族群取得資金，降低創業所面臨之困難外，亦開發企業線上申貸平台「微企e時貸」，該平台因沒有營業時間限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，且客戶文件齊備並完成開戶，最快一天即可取得資金，大幅提升金融服務使用性；民眾藉由本行官網、手機APP取得最新金融訊息便捷且快速，也充分提高金融服務之品質。

(時報資訊)