電動車無線充電(EV WPT)近來有突破性的發展，預估2021年將有標配無線充電系統電動車問市；致茂(2360)電動車無線充電測試方案擁多國專利，獲得日韓國際車廠與中國大陸指標實驗室青睞採用。

車輛電力化、聯網化與智慧化，已成為全球汽車產業的重要指標，其中兼具安全與便利性的無線充電與全自動駕駛在許多車聯網場景上的要求不謀而合。電動車無線充電(EV WPT)近來有突破性的發展，今年5月中國大陸正式發布GB/T 38775，7月安規認證大廠宣布「UL2750電動車無線電力傳輸設備的評估大綱」，預估2021年將有標配無線充電系統電動車問市。

致茂電子電動車無線充電器測試系統，以旗下Chroma 8000自動化測試系統為基礎，搭配完整的交直流電源與電子負載系列產品，可涵蓋SAE J2954與GB/T 38775等WPT充電標準功率要求範圍，進行無線充電器輸入端的電源效應測試、輸出端的穩定度精準度量測及限電壓、限電流保護測試。

此外，針對EV WPT整車效率與停車錯位偏移模擬測試所推出的WPT測試平台，可配備具多國專利的雷射激光輔助中心對位治具，協助WPT車載測試的無線發射器與接收器快速對位校準，因此獲得日韓國際車廠與中國大陸指標實驗室青睞採用。

(時報資訊)