周二特斯拉股票市值突破5000億美元大關，投資人在特斯拉首度納入標普500指數前持續搶購其股票，延續了該電動車大廠連日來如火箭升空般的暴漲行情。

周二特斯拉股價大漲6.43%，收在555.38美元，終場市值達到5264.45億美元。儘管特斯拉的汽車產量僅是豐田、福斯與通用汽車的一小部分，但今年以來，其股價已經飆漲逾500%，成為全球最有身價的汽車製造商。目前特斯拉的市值已經是通用與福特市值總和的5倍。

特斯拉成為華爾街身價排名第7的明星股，自11月16日標普道瓊指數公司宣布特斯拉將於12月首度納入標普500指數以來，其股價已經大漲超過30%。

追蹤標普500指數的指數型基金必須在12月21日特斯拉納入該指數前，購買價值超過500億美元的特斯拉股票。此外，高盛估計，積極型共同基金可能另外買進80億美元特斯拉股票。

美國總統當選人拜登將促進電動車發展列為競選時的主要政見，亦帶動其他電動車（EV）製造商近來股價大漲。中國電動車製造商蔚來（Nio）周二雖然收跌3.60%，但也僅是讓11月以來的巨大漲幅略為回吐至72%。

前一日Wedbush分析師Daniel Ives出具研究報告指出，因看好未來幾年電動車需求將急速升高，特斯拉股票在「牛市行情」下可望漲到1,000美元。該分析師並表示，拜登的核心政策之一，就是推動清潔能源與零排放車的發展，並希望在2030年以前，加速電動車與公共充電站的部署。

(時報資訊)