警方示範指導學童「安全脫逃術」自保要領之一。（警方提供）

警方示範指導學童「安全脫逃術」自保要領之二。（警方提供）

台南馬來西亞籍女學生命案發生後，金門警方也全面加強校園安全，縣警局少年隊偕各分局家庭暴力防治官赴中正國小及述美國小進行宣導，從小扎根自我保護和緊急應變觀念。

縣警局說明，為強化各級學校學子預防被害及自我防衛能力，並提升遭遇暴力攻擊的反應能力，縣警局少年隊連日來偕各分局家防官前往中正國小及述美國小，針對性騷擾、性侵害防治，以深入淺出有獎徵答互動方式加強宣導，希望學童一旦面對危險情境時，提高警覺和自保能力，並即時尋求警察、師長及父母的協助。

警方特別提醒性騷擾及性侵害防治重點，包括遠離照明不良的狹巷路段、停車場、廁所、廢棄空屋或公園角落、荒郊野外。若遭遇騷擾、跟蹤尾隨，應往明亮處、人多處跑和求救。

警方安排少年隊教官講解，並由金湖分局家防官陳慶穎示範脫逃術，指導如何攻擊對方脆弱部位，趁加害人來不及反應，爭取時間掙脫逃跑，並立即打報案電話「110」尋求警方幫助。

(中時 )