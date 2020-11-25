秋鬥大遊行上周日落幕，反美國進口萊豬成最大公約數。當日行政院也發布新聞稿回應，將會強制標示產地，讓民眾自己選、安心買、放心吃。國民黨立委陳玉珍今日質問，執政黨僅打算標示來源國，如何讓民眾得知豬肉是否含萊劑？行政院有人懂通靈嗎，還是又在騙人民。行政院長李孟諺回應，主要是照國別、貨號來辨識。

陳玉珍指出，行政院目前對外的說法是，將標示產地來源國，並會在進口部位各自有貨物編號，美豬不含萊劑大概有70％左右，但這種做法要如何知道是否含萊劑？李孟諺說，若標示台灣豬，那就可以放心，進口的個別廠商可依照契約或意願來標示是否為萊豬。

陳玉珍表示，如果是這樣子，那要如何達到「自己選、安心買、放心吃」？要如何買到不含萊劑的豬肉？民眾根本無法藉著標示來判斷。行政院根本在騙人民，李孟諺回應，標示確實有國際慣例和相關規定的問題。

陳玉珍質問，蔡英文總統在8月28日宣布開放進口美國萊豬，事前行政院食安辦公室是否知情？辦公室主任許輔回應，在宣布前一周參與籌備規劃。

陳玉珍追問，是蔡總統下命令後你們才去規劃，還是事先評估好給總統方法並陳？李孟諺說，是行政院跨部會討論，食安辦公室參與，依照國際情勢，討論確實有必要開放。

(中時 )