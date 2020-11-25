俗話說「好兔不吃窩邊草」，但剛出社會的年輕OL涉世未深，遇上溫柔相待的「好主管」，馬上就暈船滾上床。但雙方其實各自都有正牌另一半，嫩妹不想辜負男友、又難捨主管，只好上網訴說煩惱，不過眾多網友看了只有憤怒，怒轟「渣女就是妳！」。

一名年輕OL在Dcard發文《跟主管發生關係》，表示「不久前加入新公司，新主管教導我時總是很溫柔，因為都常加班朝夕相處，漸漸喜歡他，有次更發生關係，之後又發生兩次，但是我們雙方都有對象，知道不能在一起，在外頭看起來，我們就像對情侶，我不曉得怎麼告訴男友，他對我很好，不想負了男友，但又不想斷了跟主管的關係…」。

這篇煩惱文一出，立刻遭上千網友怒罵唾棄，紛紛砲轟：「奇文共賞」、「台女沒救了」、「哦哦哦是野生的X女！」、「妳趕快照照鏡子看看自己現在的德性」、「他就有對象了 你只是砲友啊」、「傳說中的渣女出現了嗎？」、「渣女可以不要問問題嗎」、「幹 我要笑死 這什麼鬼三觀」、「阿就當炮友阿!!妳只是希望有人贊同妳的想法而已吧?妳不尊重妳男朋友妳也不尊重妳自己，妳也只是想要下班後有人疼有人陪、上班時間有人罩而已，妳有什麼好掙扎的???繼續阿!」。

(中時新聞網)