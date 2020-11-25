TOYOTA正七人座豪華MPV霸主SIENNA，自1997年上市以來，全球累積銷售超過230萬輛，更多年蟬連台灣大型進口家庭用七人座MPV銷售冠軍。美國11月甫發表全新大改款SIENNA，台灣總代理和泰汽車（2207）搶先引進，同時啟動預售活動，以210萬元起的限量100輛早鳥優惠價格，接受預定。

和泰車界介紹，新一代的SIENNA導入新世代Dynamic Force 2.5L HYBRID引擎，最高馬力可達247匹，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，創造優異的油耗表現。全新SIENNA採用TNGA平台打造，搭載前麥花臣式獨立懸吊、後獨立雙A臂懸吊，展現絕佳的穩定性與操控反應。在配備方面，擁有多項同級唯一的頂級配備，包括四區S-Flow恆溫空調、足踢感應電動滑門/尾門及1,500瓦電源供應器（附雙AC120V插座），使用便利性更為提升。安全方面，全新改款SIENNA標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統，不僅擁有可跟車到停的「ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）」及「LTA車道循跡輔助系統」，還有全球唯一的「AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統」。此外，全新SIENNA還擁有同級最高規格「10顆SRS氣囊」，積極防護駕駛與乘客的安全。更全面標配「PKSB 防碰撞輔助系統」、「RCTAB後方車側警示系統（附煞車輔助&行人偵測）」、「PVM 環景影像輔助系統」及「停車輔助雷達（前後共8具）」等35項主被動安全防護系統。

此外，SIENNA鉑金版更搭載20吋鋁圈（附亮銀鋁圈蓋）、10吋HUD抬頭顯示器、電動方向盤（附記憶功能）、11.6吋後座影音娛樂系統（支援HDMI及手機投影）。

和泰汽車強調，是SIENNA原廠唯一授權總代理，銷售HYBRID車款已有近15年的經驗，在全車4年或12萬公里原廠保固之上，和泰汽車更獨家提供HYBRID電池8年或16萬公里原廠保固。

新一代SIENNA共規劃兩個等級，旗艦版（舊款XLE）及鉑金版（舊款Limited），兩個等級都新增市場價值達27萬元的配備，但預接單價格維持與舊款相同，分別為旗艦版238萬元、鉑金版290萬元，另推出限量100輛的早鳥優惠，以旗艦版210萬元、鉑金版265萬元的超殺價格，積極搶占市場。

(工商 )