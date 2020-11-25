30歲吳姓單親媽媽涉嫌在摩鐵內，殺害8歲女兒和6歲兒子，並傳訊給孩子生父說「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」，隨即服下藥物試圖輕生並獲救，新北地院今依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處吳女死刑，全案可上訴。

據悉，吳女和陳姓前夫育有8歲女兒和6歲兒子，兩人離婚多年，吳女攜子投靠哥哥一同撫養姐弟，曾從事直播網拍、美容業等工作，前夫也會定期探訪。

檢警調查，今年2月13日晚間6時許，吳女和哥哥與嫂嫂發生爭執，萌生殺害孩子念頭，她帶著兒女入住位在五股區的摩鐵，以枕頭壓住2童臉部及口鼻處，但因孩子極力掙扎反抗而未遂。

2天後的下午，吳女在孩子食物中下藥昏迷，再拿繩子將他們活活勒死，傳訊通知前夫說「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」，隨即吞藥意圖輕生。

警消獲報到場，小姊弟明顯死亡，吳女搶救後撿回一命；庭訊時吳女坦承犯行，律師則替吳女聲請精神鑑定，欲證明吳女案發時精神狀況有問題。

新北地院認為，吳女犯案時年滿29歲，正值青壯、精神狀況正常，殺人方式殘忍異常、行進冷血，今依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處吳女死刑，全案可上訴。

(中時新聞網)