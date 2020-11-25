儘管歐洲各地都處於封鎖狀態，且美國新冠疫情仍持續延燒，但新冠疫苗的好消息頻傳，持續帶動市場樂觀情緒，國際油價近期應聲走揚，今早在台股掛牌的原油ETF開高走高，其中街口布蘭特原油正2(00715L)大漲逾10個百分點，而元大S&P石油(00642U)也漲逾5個百分點。

法人指出，新冠疫苗的好消息，讓經濟預測機構對明年展望趨向樂觀，而受惠於經濟活動重啟，邊境解封帶動航運活動回升，目前貨櫃運價漲幅明顯上揚，油價在大型運輸工具重啟動能下，底部持續墊高。而OPEC+在下週的會議上同意推遲原定1月起放寬產量限制的計畫，也是另一項的利多因素。

周三布蘭特原油價格再創8個月高點，布蘭特原油報價每桶已站上48美元，美國西德州中級原油(WTI)，報每桶45.55美元。

除了新冠疫苗的正面消息持續振奮投資者，美國總統政權移轉的過渡期轉為平順，拜登政府將入主白宮亦助攻油價走高。川普也在推特上發文表示，其團隊將著手進行與初期規定有關的工作，「做該做的事」。川普雖未承認敗選，亦未提及政權移交，但此番澄清仍可減輕投資者對政局動盪的不安。

(時報資訊)