緯創(3231)今與交通大學電機學院合作成立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，並展示緯創整合5G與嵌入式AI (e-AI)相關技術於智能化技術服務之能量。同時緯創亦聯合緯創集團子公司緯穎科技與啟碁科技，針對智慧交通與智慧運輸，展現集團研發成果與合作綜效。

緯創技術長黃俊東表示，緯創傾集團之力，多面向提升軟實力以創造於AI及5G產業的優勢，緯創、緯穎(6669)，與啟碁(6285)不但各自擁有領先的技術或產品，更聯手建立多項實績。緯創設有專注於智慧交通、5G應用、智慧製造等領域的智能方案與雲端服務團隊；緯穎融合OCP硬體與O-RAN軟體架構推出新世代邊緣運算伺服器；啟碁率先研發C-V2X (蜂巢式車聯網) 路側與車側設備。日前由緯創的交通雲、智慧路口監控設備，結合啟碁的C-V2X設備、5G通訊技術，以及緯穎的邊緣伺服器所整合完成的『5G+e-AI智慧路口解決方案』，首次應用於台中水湳自駕巴士示範運行中，展示國內首見「信號優先」、「轉彎處盲區警示」等功能更是領先同業。

為獲取AI關鍵技術，同時加速建構交通領域的智能化技術服務能量，緯創將新創公司的「種子輪」育成模式導入校際合作中，並以與交大電機學院合作的「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」為此新型態合作的首例。

黃俊東進一步指出：有別於一般產學合作以原創技術研發為主，也不同於以提供校內研發資源為主的學校育成中心，於「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」內達成產品概念驗證(PoC)的團隊，緯創將以全球化的市場經驗，幫助校園內優秀團隊探索發展潛能。高潛力的項目將以一到兩年的時間達到商業運轉的準備(PoB階段)，正式成立新創公司並募集運營資金。以此模式，既能使研發團隊初期能於實驗室中專注於技術的淬鍊，也可在轉入聯合研究中心後開始逐步了解市場的脈動與需求，以及投資人評價模式與觀點，有助於新創團隊縮短準備期，提高創業成功機會。

(時報資訊)