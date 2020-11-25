現40歲的王怡仁仍保養得宜。(圖／翻攝自王怡仁臉書)

78歲中佳電力董事長、國光客運副董事長王應傑，今(25日)傳出喜迎第四春，穩交小24歲名媛、紅花鐵板燒前副董事長胡寶莉，其實，王應傑過去有3段婚姻，其中和第二任老婆所生的女兒，就是知名前主播王怡仁，她2012年嫁給鞋業小開張育漢後，就淡出演藝圈。

王怡仁因臉蛋標緻、身材姣好，擔任主播時就受到高度關注，離開主播台後就轉往演藝圈發展，除了在電視圈發展外，也兼任模特兒，2012年嫁給身價數十億元的鞋業小開張育漢，小倆口當時更在泰國蘇美島舉辦浪漫婚禮。

不過護母心切的王怡仁，當時嚴禁「資深小三」入場，原來是爸爸本來帶著老婆陳淑娟從台北出發，要去參加女兒婚禮，但王怡仁禁止陳淑娟參加，「她是我們最不歡迎的人」，強調她只是陪爸爸坐飛機，最後王應傑只能順女兒的意。

而王怡仁由於夫家作風低調，婚後也淡出螢光幕，在家相夫教子，而現40歲的她，育有2子1女，但保養得宜，之前更穿上比堅尼，露出平坦小腹和馬甲線，身材依舊保持完美S曲線，火辣程度爆表，根本不像三寶媽，令人驚艷不已。

(中時新聞網)