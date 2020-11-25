12月1日秋冬防疫專案即將上路，新北市長侯友宜25日市政會議指出，全球疫情嚴峻，新北會針對八大類型場所強制執行戴口罩，若勸導不聽一定開罰，萬一有任何本土感染案件，新北也全力做好迎戰準備。

侯友宜說，國內所有民眾警戒心已經大幅降低，要拉回來不是那麼容易，各單位全力宣導，全球疫情尤其歐美最近進入高峰期，周邊日、韓同樣被疫情肆虐，除了自己要不斷宣導強化，勤洗手、戴口罩、保持社交距離以及量體溫，12月1日開始，八大類型的高風險場所要強制戴口罩，如果勸導不聽一律開罰。

侯友宜說，新北市自己辦的活動要先自我檢視，到底有那些工作還沒有做好，有哪些工作要先預期做好宣導，絕對從嚴開罰不手軟。

侯友宜也說，對居家檢疫，如果有不守規矩的還是一樣採取重罰，從秋冬的專案來看，這是一個現在最關鍵的時刻，新北會全力以赴，中央跟地方一定攜手合作，讓疫情阻絕於境外、管控在境內。

新北先前超前部署領先全台，是否會祭出更嚴格強制作為？侯友宜說，所謂超前部署是在事情還沒發生前，要做好準備，面臨所有狀況會隨時調整，萬一如果有本土感染出現，要不斷演練，萬一有哪些狀況來，就全力的迎戰。

(中時 )