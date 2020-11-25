台灣師範大學退休教授施正屏間諜案24日已作出判決，安徽省馬鞍山市中級人民法院認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑四年。

大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮證實中新社記者提問，稱施正屏案一審判決已在昨天公布。

朱鳳蓮表示，據瞭解，11月24日安徽省馬鞍山市中級人民法院依法對施正屏間諜案作出一審宣判，認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑4年，剝奪政治權利2年，並處沒收個人財產人民幣2萬元。人民法院嚴格依法審理案件，充分保障了施正屏的各項訴訟權利。

不過，施正屏聽到判決後，是否決定上訴，朱鳳蓮表示沒有更多的訊息。

大陸央視曾在今年10月上旬公布一系列台諜案，其中包括赴大陸失蹤已久的施正屏，指稱施正屏以兩岸學術交流名義，分別先後向台灣情治人員介報多名大陸涉台工作部門人員、智庫專家、媒體記者，搜集套取大陸內部文件資料，為台灣情報部門搜集大陸情報，遭大陸國安機關逮補。

據《環球時報》報導，施正屏曾在台北駐美國文化代表處任職，2005年與國安局人員周勝裕建立聯繫。施正屏藉學者身份多次參加大陸舉辦的兩岸研討會議，靠近大陸智庫刺探情報，並協助掩護國安局人員為協會工作人員，接待大陸高級智庫並與大陸某部委駐台辦事處開會交流。

2005至2018年，施正屏到大陸刺探情報的內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面的數據和內容，獲取活動經費160萬台幣。

(中時 )