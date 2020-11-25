女星王思佳出道超過20年，除了是綜藝節目熟面孔，業配邀約也滿檔，加上2016年甜嫁美籍富二代的貿易商老公Joe，在外界看來就是當上豪門貴婦無誤，但感覺身家不斐的她，卻到現在都還是租屋族，只是等級提升，如今一個月房租要價10萬，讓人相當驚訝，也好奇她為何始終不願買房。

王思佳近日上《11點熱吵店》，透露租屋經歷至今已12年，一開始她搬出來自己住，媽媽擔心她的安全問題，加上她東西多，因此王思佳要求租屋處要有管理員且至少2房以上，這樣基本租金就要4萬，有些甚至不包管理費，之後更往上升級，換成一個月租金6萬5的房子，以一個人住來說，租金相當可觀。

王思佳如今跟老公租別墅型房子，內裝相當奢華。(取材自王思佳IG)

而結婚後，王思佳跟老公仍當租屋族，但她坦言現在住的是別墅型的房子，有3層樓、100坪寬敞空間，內部裝潢豪奢，只是租金也飆升到了10萬一個月，至於為何不買房？王思佳表示有些人一輩子可能都存不到買房錢，至少能透過租屋，過上住好房子的生活，也能因為想擁有這樣的好房子而去打拚。

王思佳更說，花大錢租屋讓她有更大的地方放東西，如果設備壞了，房東通常也會很乾脆地換新，她認為能過著美好的生活很值得，沈玉琳則說王思佳月花10萬租屋「只是為了體驗生活」，而王思佳租屋的理由也引來不少酸言，她也親自上線，嗆回去：「租屋買房都是自己的選擇，我喜歡租房，不用别人覺得值得不值得，自己的錢怎麼花自己決定，愛買房就去買，我就喜歡一間換一間，怎麼了嗎？我就是體驗人生，快活過日子啊！」。

(中時新聞網)