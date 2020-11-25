大陸積極部署「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新發展模式，科技創新被放在關鍵位置，要發揮大陸市場優勢等籌碼來完善科技、補足產業短板。

大陸國務院副總理劉鶴25日在人民日報撰文稱，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，在加快發展的決策部署方面劉鶴列出6點，其中科技創新居首。

劉鶴指出，加快科技自立自強是暢通國內大循環、塑造我國在國際大循環中主動地位的關鍵，要強化企業創新主體地位，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰，鍛造產業鏈供應鏈優勢，補齊產業鏈供應鏈短板。也要發揮大陸市場優勢帶動技術產業化、規模化。

劉鶴稱，創新驅動最終取決於人才和教育。要充分激發人才創新活力，全方位培養、引進、用好人才，造就更多國際一流的科技領軍人才和創新團隊。要建設高品質的教育體系，推動全社會加大人力資本投入，加強國際科技交流合作。

(工商 )