針對韓國浦項鋼廠旗下光陽廠一號高爐管線氣爆一事，中鋼表示，初步了解，發生爆炸的是光陽廠1號高爐，鐵水年產量500萬公噸，1號高爐平均每日生產1.5萬公噸，目前復原天數未定，但可能需要一些時間才能復原。

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