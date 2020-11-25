韓浦項光陽廠一號高爐氣爆 中鋼：初步了解復原天數未定 11:002020/11/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對韓國浦項鋼廠旗下光陽廠一號高爐管線氣爆一事，中鋼表示，初步了解，發生爆炸的是光陽廠1號高爐，鐵水年產量500萬公噸，1號高爐平均每日生產1.5萬公噸，目前復原天數未定，但可能需要一些時間才能復原。 (工商 ) #中鋼 #光陽 #復原 #高爐 #浦項 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》半導體產能全線吃緊 封測漲價到明年 08:072020/11/23 財經 《類股》鋼市燒到下季 中鋼、中鴻率隊熱灶 12:332020/11/23 財經 陸11月工業品價格走揚 景氣回暖 04:102020/11/25 產業財經 韓浦項鋼廠驚傳氣爆 在台商社暫停報價 中鋼：正了解損害情況 10:002020/11/25 財經 《半導體》宇瞻發表秒速SSD備份復原韌體技術 抗駭客及突發狀況 14:492020/11/24 財經 月子中心24萬太貴老公只出一半 妻爆氣：小孩跟我姓 12:402020/11/22 生活 《鋼鐵股》中鋼構喊話：明年本業比今年樂觀 17:222020/11/18 財經 小S女兒顏值逆襲 仙氣爆棚激美完全不輸明星 19:072020/11/24 娛樂 《鋼鐵股》鋼市旺到下季 中鋼、中鴻今年營運倒吃甘蔗 10:342020/11/19 財經 搭機被其他乘客惹怒 李亞萍爆氣揪領回嗆：我直接處理你 00:122020/11/25 娛樂 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 中芯落難 台廠大補 - 財經要聞 - 工商時報 高端新冠疫苗 接600萬劑大單 - 財經要聞 - 工商時報 華新科染疫 晶片電阻驚缺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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