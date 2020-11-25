大陸國務院副總理劉鶴25日在人民日報撰文闡述大陸「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新發展模式，強調大循環要依賴創新驅動、擴大內需，發展「市場」這個全球最稀少的資源。

劉鶴文章反映出大陸未來經濟發展將繼續鞏固其強項「市場」，以內需應對外部衝擊，並以市場優勢吸引他國與大陸合作。內部驅動則首重科技創新。

劉鶴25日「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」文章顯示，大陸經濟發展是分階段的，當前更多依賴創新驅動，提高供給品質。且近年外部衝擊錯綜複雜，大陸要提升經濟自主性，擴大內需，將「市場」這個全球最缺乏的資源發展好。

不過劉鶴也強調，國內大循環絕不是自我封閉、自給自足，也不是各地區的小循環，更不可能什麼都自己做，放棄國際分工與合作。要堅持開放合作的雙循環，通過強化開放合作，更加緊密地同世界經濟聯繫互動。

(工商 )