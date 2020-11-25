為行銷新上市的跨界跑旅T-Roc，台灣福斯汽車宣布與KKday合作，推出期間限定的限量搖滾玩家之旅，凡完成線上報名和指定任務，即可享有價值4,000元的T-Roc一日體驗，免費試駕新車外，另可獲贈T-Roc搖滾出擊袋（價值500元）；體驗活動將從12月15日正式展開。

台灣福斯介紹，T-Roc與KKday合作熱血體驗行程，推出台北射箭教學體驗、台北攀樹教學體驗、南投飛行傘體驗、墾丁水上恣遊行、宜蘭野溪溫泉秘境、花蓮樹冠層闖關探險行程，即日於活動官網開放線上預約報名。

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