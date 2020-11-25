台灣福斯汽車、KKDay跨界合作 推限量搖滾玩家之旅 11:002020/11/25 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為行銷新上市的跨界跑旅T-Roc，台灣福斯汽車宣布與KKday合作，推出期間限定的限量搖滾玩家之旅，凡完成線上報名和指定任務，即可享有價值4,000元的T-Roc一日體驗，免費試駕新車外，另可獲贈T-Roc搖滾出擊袋（價值500元）；體驗活動將從12月15日正式展開。 台灣福斯介紹，T-Roc與KKday合作熱血體驗行程，推出台北射箭教學體驗、台北攀樹教學體驗、南投飛行傘體驗、墾丁水上恣遊行、宜蘭野溪溫泉秘境、花蓮樹冠層闖關探險行程，即日於活動官網開放線上預約報名。 (工商 ) #Roc #搖滾 #台灣福斯汽車 #KKday #教學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恩智浦、AWS策略合作 共拓聯網汽車商機 19:002020/11/24 財經 陳瑞斌鋼琴音樂會 安永跨界贊助 04:102020/11/25 全球財經 大企業×新創 合作新趨勢系列1－黃日燦：投資新創看到未來 04:102020/11/24 財經要聞 跨界小休旅原味英倫風 04:102020/11/25 時尚消費 布局車聯網 台灣大推車隊大管家3.0 17:332020/11/24 財經 TOYOTA SIENNA全新大改款 早鳥優惠限量100台 04:102020/11/25 時尚消費 昭輝 跨界搶攻醫療器材 04:102020/11/24 證券．權證 南山事前預防 顧好客戶健康 04:102020/11/25 投資理財 SIENNA大改款 和泰早鳥優惠下殺逾25萬搶市 10:542020/11/25 財經 女王遭掏空1／輪胎一姊開超跑維修店 竟遭店長夫妻聯手捲千萬 10:302020/11/24 社會 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 中芯落難 台廠大補 - 財經要聞 - 工商時報 高端新冠疫苗 接600萬劑大單 - 財經要聞 - 工商時報 印度再槓大陸 加禁43款App阿里巴巴也中彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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