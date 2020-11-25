緯創資通（3231）25日與交通大學電機學院，合作成立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，並展示緯創整合5G與嵌入式AI（e-AI）相關技術於智能化技術服務之能量。緯創同時亦聯合緯創集團子公司緯穎科技（6669）與啟碁科技（6285），展出聚焦智慧交通與智慧運輸領域的研發成果與合作綜效。

緯創技術長黃俊東表示，近年緯創傾全集團之力，從多面向提升軟實力、以創造於AI＋5G產業的優勢，除了緯創以自身有的智慧交通、5G應用、智慧製造等領域的智能方案和雲端服務團隊，旗下緯穎在融合OCP硬體與O-RAN軟體架構推出的新世代邊緣運算伺服器，加上啟碁研發的C-V2X（蜂巢式車聯網）路側與車側設備，開創了「5G+e-AI智慧路口解決方案」，首次應用於台中水湳自駕巴士示範運行中，展示國內首見的「信號優先」、「轉彎處盲區警示」等功能更是領先同業。

為獲取AI關鍵技術，同時加速建構交通領域的智能化技術服務能量，緯創也將對新創公司的「種子輪」育成模式導入校際合作中，此回並以與交大電機學院合作的「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，作為此新型態合作的首例。

緯創與交大淵源深遠，在聯合育才、合作創新多年。交大電機學院郭峻因教授團隊開發完成全球首創的AI自動標記和AI行為分析預測系統，該成果於智慧交通之相關應用後市可期。為了讓技術與人才能有進一步發展的機會，透過該研究中心，緯創協助郭教授團隊轉型為新創種子公司，進而與全球創新技術產業或公司鏈結。郭教授團隊的技術不僅可直接貢獻緯創集團旗下公路智能化、智慧鐵道等多項進行中的智慧交通專案，並與5G車聯網應用結合，進一步應用於緯創集團持續深耕的醫療、製造、教育等領域。

緯創技術長黃俊東進一步指出，有別於一般產學合作以原創技術研發為主，也不同於以提供校內研發資源為主的學校育成中心，於「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」內達成產品概念驗證（PoC）的團隊，緯創將以全球化的市場經驗，幫助校園內優秀團隊探索發展潛能。高潛力的項目將以一到兩年的時間達到商業運轉的準備（PoB階段），正式成立新創公司並募集運營資金。

透過這樣的模式，既能使研發團隊初期能於實驗室中專注於技術的淬鍊，也可在轉入聯合研究中心後開始逐步了解市場的脈動與需求，以及投資人評價模式與觀點，有助於新創團隊縮短準備期，提高創業成功機會。

(工商 )