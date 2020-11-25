台美經濟繁榮夥伴對話20日落幕，主導對話的美國國務院次卿柯拉克今天表示，雙方簽署涵蓋廣泛議題的備忘錄，台灣是美國5G乾淨網路好夥伴，相信美台經濟合作將持續進行。

國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）今天出席電話媒體簡報會，談論近期推廣美方5G「乾淨網路」計畫成效。

有媒體詢問柯拉克，他是1979年以來造訪台灣層級最高的現任國務院官員，未來2個月美方是否還會派高階官員訪台。

柯拉克表示，9月訪台出席台灣民主之父、前總統李登輝的告別式，期間與台方就經濟對話進行討論；上週五台灣代表前往美國，雙方簽署「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network）備忘錄，囊括半導體、5G與醫療供應鏈等各經濟合作領域。

柯拉克指出，他相信美台在上述領域的夥伴關係能夠持續，但他不宜揣測還有哪位官員可能造訪台灣。

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日登場，美方由柯拉克主談，台灣由經濟部次長陳正(示其)在華府與美方召開實體會議；經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中及相關官員則在台北透過視訊同步參與。

美台雙方在開幕式簽署5年備忘錄（MOU），把經濟對話制度化，未來每年輪流在華府與台北舉辦。雙方也將啟動「科學及技術協定」諮商，強化台美科學合作。

柯拉克指出，中共本身以及中共在經濟及其他領域侵略行徑，是他見過最能團結美國國會的跨黨派議題。中共侵略行徑近幾年有增加趨勢，特別是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間。

柯拉克表示，他曾致函全美企業執行長與大專院校董事會，就中國對民主、學校與企業造成的緊迫威脅及其人權作為示警；中國竊取智慧財產權也是一大議題，有些中企被納入美國出口管制實體清單（Entity List）。

柯拉克說，「乾淨網路」計畫是依據民主價值設立的民主政體聯盟，它團結世上自由國家，共同起身對抗中國威脅。

柯拉克說，台灣是淨網好夥伴，所有擁有的電信商都是乾淨電商。他說，加上台積電120億美元在美設立先進半導體廠的計畫，「我不認為你會看到（美台經濟合作）有任何減緩跡象，我認為會有相當好的連續性」。

(中央社)