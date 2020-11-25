台中56歲黃姓婦人5年前就發現子宮有肌瘤卻因害怕未治療，直到日前因上腹痛、不舒服至腸胃科就醫，經轉診至婦產科進一步檢查，訝然發現一顆直徑27公分，重達7.9公斤的子宮肌瘤，比雙胞胎還大，幸在婦產科團隊兩位醫師合力進行子宮全切除手術，經過兩小時才將這顆巨瘤取出，醫師呼籲女性，每年配合子宮頸抹片檢查，搭配做陰道超音波檢查，才能早期發現早期治療。
長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，黃姓婦人此次以上腹痛就醫，幸腸胃科醫師發現異常將她轉到婦產科，透過檢查才發現，她的子宮肌瘤已經大到像懷胎十月那麼大，頂到她的橫膈膜，嚴重壓迫到她的上腹部及膀胱，才會造成她上腹痛及頻尿等不適症狀。她提醒有子宮肌瘤的女性，一定要定期追蹤，才能隨時掌握肌瘤狀況，避免大到影響身體健康，壓迫到其他器官。
魏沛秝表示，子宮肌瘤是女性很常見的婦科疾病，40歲以上有近4成的人有子宮肌瘤，隨著年紀增長，女性長肌瘤的情況更普遍。目前對於子宮肌瘤的成因尚不明，但是卻發現會遺傳，如果媽媽有子宮肌瘤，女兒也往往都會有肌瘤。一旦出現月經經血過多、月經來會引起經痛，或是有壓迫感，可能產生頻尿或是壓迫疼痛等症狀時，就需立即就醫處理，千萬不要像黃姓婦人一拖再拖。
魏沛秝指出，雖然子宮肌瘤以良性居多，但是仍有千分之三的惡性機率，所以千萬不要輕忽。呼籲女性，每年做子宮頸抹片檢查時，也要搭配做陰道的超音波檢查，檢查有沒有子宮肌瘤、卵巢囊腫、巧克力囊腫等婦科疾病，早期發現早期治療。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。