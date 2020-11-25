長安醫院婦產科醫師指出，從電腦斷層影像看，婦人子宮肌瘤已頂到上腹部如懷雙胞胎一般。（馮惠宜攝）

經長安醫院婦產科團隊魏沛秝醫師及吳佩玲醫師合力進行子宮全切除手術，經過二小時才順利將這顆直徑27公分，重達7.9公斤的子宮肌瘤取出。（長安醫院提供／台中馮惠宜傳真）

台中56歲黃姓婦人5年前就發現子宮有肌瘤卻因害怕未治療，直到日前因上腹痛、不舒服至腸胃科就醫，經轉診至婦產科進一步檢查，訝然發現一顆直徑27公分，重達7.9公斤的子宮肌瘤，比雙胞胎還大，幸在婦產科團隊兩位醫師合力進行子宮全切除手術，經過兩小時才將這顆巨瘤取出，醫師呼籲女性，每年配合子宮頸抹片檢查，搭配做陰道超音波檢查，才能早期發現早期治療。

長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，黃姓婦人此次以上腹痛就醫，幸腸胃科醫師發現異常將她轉到婦產科，透過檢查才發現，她的子宮肌瘤已經大到像懷胎十月那麼大，頂到她的橫膈膜，嚴重壓迫到她的上腹部及膀胱，才會造成她上腹痛及頻尿等不適症狀。她提醒有子宮肌瘤的女性，一定要定期追蹤，才能隨時掌握肌瘤狀況，避免大到影響身體健康，壓迫到其他器官。

魏沛秝表示，子宮肌瘤是女性很常見的婦科疾病，40歲以上有近4成的人有子宮肌瘤，隨著年紀增長，女性長肌瘤的情況更普遍。目前對於子宮肌瘤的成因尚不明，但是卻發現會遺傳，如果媽媽有子宮肌瘤，女兒也往往都會有肌瘤。一旦出現月經經血過多、月經來會引起經痛，或是有壓迫感，可能產生頻尿或是壓迫疼痛等症狀時，就需立即就醫處理，千萬不要像黃姓婦人一拖再拖。

魏沛秝指出，雖然子宮肌瘤以良性居多，但是仍有千分之三的惡性機率，所以千萬不要輕忽。呼籲女性，每年做子宮頸抹片檢查時，也要搭配做陰道的超音波檢查，檢查有沒有子宮肌瘤、卵巢囊腫、巧克力囊腫等婦科疾病，早期發現早期治療。

(中時 )