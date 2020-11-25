教育局長楊振昇說，學校調查期間已請這位代課老師停止工作，學校今天召開教評會；一切依法處理，該解聘就解聘，決不寬貸。（陳世宗攝）

竟有這樣的老師！台中市議員林祈烽昨天在市政總質詢時，揭露家長陳情有自稱體育老師，在校園教室裸露下身自拍，要求市長盧秀燕查明。教育局長楊振昇今天說，學校調查期間已請這位代課老師停止工作，學校今天召開教評會；一切依法處理，該解聘就解聘，決不寬貸。

警方指出，警方在西屯區某國小找到該嫌疑人是代課教師，校方基於慎重決定25日起先停聘；本案涉嫌觸犯法條為刑法妨害風化罪章第234條公然猥褻罪及第235條散佈猥褻影像罪等，依法移送法辦。

楊振昇說，這位代課老師過去在這所學校服務3年，相關表現還算正常，依目前掌握消息，照片可能是2年前左右拍攝，時間點不可考，但不管什麼時候拍攝，這種做法非常不應該、非常可惡，會影響學生的身心健全發展，所以他公開宣示，對於這樣的行為，「一定嚴厲徹查！」

楊振昇指出，老師這份工作與一般工作不同，符合資格尤其道德標準，應要求更高，這位代課老師就他個人角度來看，已經不適合再當老師。代課老師聘用應要有更進一步規範，目前中央設有不適任教師登錄系統，除此之外，他認為可以有更積極作法，他會向中央教育主管單位反映，因為這是全國都必須重視的議題與現象。

(中時 )