「鼎瑩創投」遭檢舉自2018年，以從事輔導如澳洲等海外公司掛牌業務，獲利可期，向上百名投資人吸金7000多萬元，其中，前海基會副董事長焦仁和也宣稱被騙數百萬。台北地檢署指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索，約談鼎瑩負責人高鼎宸9人到案，今凌晨訊後，以高涉嫌《銀行法》、詐欺等罪聲請高男羈押。

高鼎宸原名高建智，曾於2002年成立「富裕創投基金公司」，由前監察院長陳履安擔任董事長，富裕因未經主管機關許可，違法發行「富裕基金」，向600多人募資上億，被檢舉涉嫌違反《證交法》，2006年北檢偵結，給予陳履安緩起訴，期限2年，需支付公庫50萬元，至於高男當時潛逃大陸遭通緝，直到2009年通緝時效屆滿後才返台。

今年初，焦仁和向檢調檢舉，指鼎瑩業務人員2018年向他招攬投資，宣稱ALL SPARK會於2018年11月在法蘭克福上市，從事輔導如澳洲等海外公司掛牌業務，公司前景可期，預估一上市就股價就會翻漲8、9倍，事後血本無歸。

檢調查出，鼎瑩除以業務員招攬投資，還在台中租用咖啡廳舉辦說明會，以投資不動產、基金、債券、虛擬貨幣等課程投資，初步估計上百人共被吸金詐騙7000萬元。檢察官訊後依違反《銀行法》、《證交法》、詐欺等罪嫌聲押高男，另3名同案被告各以5萬元交保，1名另案在押的被告還押，其餘被告請回。

(中時 )