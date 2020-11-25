《國民法官法》將於2023年元旦上路施行，由多個民團組成的民間監督《國民法官法》聯盟今天召開記者會，呼籲在國民法官制度上路前，司法院請各地舉辦的模擬法庭應盡量公開且有一致化作業流程，便於人民盡快了解國民法官制度。

民間司法改革基金會董事長林永頌表示，《國民法官法》是要讓人民當國民法官的新法案，涉及相當多專業，許多人民並不了解，日本2009年實施裁判員制度，2004年就開始準備，我國的準備期長度不到日本的一半。最近司法院請各地法院舉辦模擬法庭，但這些模擬法庭的規範、作業流程並不一致，甚至有些模擬的部分不開放旁聽，這部分應予統一。

林永頌還說，模擬法庭可以讓人民了解國民法官制，拉進人民與司法的距離，並讓人民更了解自己未來當國民法官時，扮演甚麼角色，模擬庭上雙方文書也應予公開。希望司法院能公開國民法庭，這就是宣傳《國民法官法》的最好方式。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍也說，《國民法官法》公布後，司法院理應好好準備讓民眾了解，高雄地方法院竟連模擬法庭都不願公開，非常離譜，違反審理公開大原則。國內憲法法庭、最高法院、最高行政法院原則上都不開庭，例外才開庭，司法院一貫秉持不公開思維，但他作為觀光客，卻可以出席埃及、祕魯、英國、美國的最高法院開庭，國內在這方面還要改善。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，過去人民對司法的信心不足，司法改革目的在於強化人民對司法的信心，非法律人需要花更多時間理解《國民法官法》，如果能公開將可讓更多民眾前往觀摩，有助未來國民法官制度的上路施行。

台灣青年民主協會理事長張育萌則呼籲，政府應有對青年宣傳《國民法官法》的完整管道，否則要如何期待學子年滿23歲後就突然成為適合的國民法官？

(中時 )