桃園一家工廠加工課包裝部門的領班范姜姓女子，5年前遭719公斤的鋁管及鋁板壓死，一審認為工廠負責人楊姓男子沒有過失判決無罪，但二審認定楊男對勞工安全有關之事項疏未注意，逆轉依過失致死罪判刑3月，可易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

2015年時負責操作堆高機、加工及貨櫃出貨時裝運的張姓男子（判刑4月，可易科罰金確定），未將第1板、第3板鋁板吊回原位即離開現場，公司及楊姓負責人也未指定人員巡視庫存區物料堆疊安全，而未及時指揮人員將第1板、第3板鋁板吊回原位。

被害女子為包裝鋁管出貨而至庫存區抽取鋁管，其自上方放有第3板鋁板之第二層逐次抽取鋁管時，原捆綁該落鋁管之束帶因此鬆脫，該落鋁管之簡易木框架變形，上方放置共計約719公斤之鋁管及鋁板壓在她身上，致其休克死亡。

桃園地方法院認為，她因鋁管、鋁板崩塌導致其死亡之結果，固屬遺憾，但因無證據證明犯罪，判楊男及公司無罪。檢不服提上訴。

台灣高等法院認為，該公司及楊姓雇主應注意庫存區之物料堆疊安全，提供作業員工必要之安全防護，並制訂安全作業規則及落實員工教育訓練，卻僅注重物料之包裝、盤點等有關營業利益事項，對於勞工安全有關之事項疏未注意。

合議庭表示，楊男過失而肇生被害人不幸死亡之嚴重後果，使被害人及其家屬蒙受極大悲痛，考量他犯後否認犯行，雖未能與死者家屬達成和解，將他判刑3月可易科罰金，公司罰金30萬元。案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )