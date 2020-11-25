前氣象主播李富城自曝「耳朵上長了不好的痣」，昨天下午已住進榮總治療，並透露，據文獻資料顯示，這是種不會擴散的癌症，只要開刀切掉就好，消息曝光後，許多網友也在臉書貼文下留言打氣，祝他手術平安順利，早日康復。

前氣象主播李富城今（25日）在臉書發文分享「住院日記」，昨天下午住進榮總皮膚科，因耳朵上長了一顆不好的痣，原以為只是個門診小手術。豈料，經醫師檢查後，卻變成要住院開刀，根據文獻「這是種不會擴散的癌」，切掉就好，只能說小手術、大工程。

許多網友也湧入留言處加油打氣，「保重！願一切順遂平安，好好照顧自己」、「早發現、早治療是好事，李伯伯祝您早日康復」、「手術順利，平安康復」、「為您祈禱手術順利成功。祝您早日康復，再展現做美食、拍美照的功夫。」

84歲的前氣象主播李富城，常在臉書上分享生活，擁有許多粉絲。去年7月，與他結縭55年的妻子因大腸癌不幸逝世，消息震撼各界。當時他也在臉書感概道「沒有她在背後的支持，那有今天的我」。後來，李富城也接受《中時新聞網》獨家專訪，唸到寫給老伴永遠寄不出的那一封信時，更數度淚灑攝影棚告白「我很想妳。」

主播憶愛妻／與逝世妻的浪漫年代！李富城淚崩告白「我很想你」。（ 中時新聞網）

朋友們早安 住院日記 昨天下午住進了榮總皮膚科，只因耳朵上長了一個不好的痣，本以為是門診小手術，經醫師看診後，卻變成須住院開刀，文獻上說，這是一種不會擴散的癌，切掉就好，只能說是小手術，大工程， 由李富城發佈於 2020年11月24日 星期二

(中時新聞網)