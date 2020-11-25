最近，韓國公布的各項經濟數字表現不俗，感覺景氣復甦腳步已經不遠了。但捧著滿手現金的韓國大企業，對未來還是存有疑慮，不知道現階段是要投資，還是不要投資的好。

根據韓國企研機構CEO Score對國內259家大企業調查，這些大公司今年前9個月，手頭上自由現金流量(Free Cash Flow)已累積逾28兆韓元，約253億美元左右，較去年同期暴增1.63倍。

其中，過半數約有五成五的大公司，於上述期間共累積7.4兆韓元現金在手，這些企業異口同聲地均表示，因公司營運與決策受到疫情影響，目前還在猶豫該如何更有效率地分配這些現金。

拿SK海力士來說，2019年此時，這家韓國半導體第二把交椅正如火如荼地，投入大量資金擴充其事業版圖，因此自由現金流量出現負值，為負的4.9兆韓元。

報告同時指出，這些大公司中以科技龍頭三星電子的自由現金流最多，高達4.3兆韓元，第二位是化學大廠樂金化學，現金有3.3兆韓元，第三名為韓國電力公社(KEPCO)，手頭有2.7兆韓元。

研調單位CEO Score分析，這些大型公司會有這麼多自由現金流，應該集中在第3季所累積的，因為疫情發展撲朔迷離，為企業未來前景增添了很大的變數。

所謂一個公司的自由現金流量，代表企業可自由運用的現金，是營運現金流，扣掉維持目前營運所需資金，例如資本支出與稅金之後，所剩之金額。一個公司可以利用這些錢，投資擴廠以應未來成長性，也可發放股利給股東，清還債務，或者是什麼都不用乾脆留在公司內，當成渡過例如這次疫情來襲的子彈用。

(時報資訊)