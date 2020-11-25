台達化(1309)受惠於ABS、PS系列產品報價仍持續走升，11月、12月營收可望持續正成長，且明年大陸SM新產能即將開出，將有利於ABS、PS利差，台達化今股價開高走高，漲幅一度約4%。

台達化受惠ABS、PS系列報價的漲勢，10月單月營收年增加5%，終止連續19個月的年增負成長，隨著旺季的拉貨效應，未來11月、12月有機會持續呈現正成長。

台達化前三季營收儘管年減少21%，但受惠於產品售價跟上游原料間的有利價差，稅後獲利年增達258%，稅後每股獲利3.28元，目前ABS、PS系列產品報價仍持續走升，且因利差仍相當大，法人樂觀預估，有利於台達化今年全年獲利挑戰歷史新高水準。

由於ABS、PS的主要原料為SM(苯乙烯)，全球4成SM產能集中於大陸，2021年第一季大陸將會有新增產能，包括寧波華泰盛富、中海殼牌、天津大沽、安徽嘉璽等4條產線投產，估計新增產能達180萬噸，約當全球SM產能增加6%，有鑑於大陸2021年全年新增SM產能，將推升全球SM產能18%，法人認為，大陸SM產能的大量增加，將打擊SM價格，對於ABS、PS廠商將帶來有利的產品利差。

(時報資訊)