法國總統馬克宏(Macron)周二發表談話表示，第二波疫情在法國最糟的情況已經過去，封鎖限制將在本周末開始階段性的解除，以便在聖誕節時，商店、劇院、電影院能重新開放，民眾將可以在假期與家人共度。

馬克宏週二在全國電視演講中指出，餐廳、咖啡廳、酒館等仍須保持關閉，直到1月20日，以防止另一次的疫情再起。

法國是在十月中的主要城市宵禁措施，沒有產生效果，11月初實施全國性封鎖。

馬克宏強調民眾應該預期，僅只是逐步的經濟重新開啟。本周六開始，商店將重新開放，但民眾外出仍需要一文件證明。民眾允許每日運動三小時而不是一小時，能在居家20公里範圍的戶外區域活動，較現行的1公里更遠。

馬克宏指出，如果12月中旬單日確診壓下的5000例，封鎖將再進一步鬆綁，但是晚上九點以後的宵禁仍將持續。

另德國16個邦的地方政府首長將提出一份計畫草案，在聖誕節和新年時期允許10人以下的聚會。地方首長還同意增加德國國鐵冬季的運客量，但僅允許靠窗座，以降低乘客間的感染風險。

地方首長預計在周三與總理梅克爾(Merkel)進行會談，做出最後決定。總理則站在將全國封鎖延長到12月20日立場，酒吧、餐廳、娛樂場所繼續關閉，商店和學校則開放。

梅克爾希望在聖誕節期間，從12月23日到1月1日之間提供鬆綁，允許最多十人的聚會。

地方首長的草案沒有建議全面禁止除夕的煙火，但表示公共區域不允許施放煙火，以避免大量人群的聚集。

(時報資訊)