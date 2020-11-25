雖然旗下Old Navy與Athleta品牌營收成長，但受到行銷費用增加，以及其同名品牌與Banana Republic營收出現兩位數衰退影響，美國主要服飾零售商Gap第三財季獲利不如市場預期，周二盤後股價重挫11.43%，報23.80美元。
在稍早的一般交易時段，Gap收漲3.11%，為26.87美元。
Gap第三財季（截至10月30日）營收為39.9億美元，優於市場預估的38.2億美元。同店營收年增5%，優於市場預估的年減0.3%。
經調整後，每股盈餘為25美分，不如前一年同期的37美分與市場預期的32美分。
在執行長Sonia Syngal領軍下，Gap將投資重點放在明確定義其每個核心品牌的新廣告上，並在最近開始推出以節日為主題的廣告，希望在女性健身服飾與牛仔服飾等主要市場拓展版圖。
儘管這場全球公衛危機導致許多公司難以提供未來展望，但Gap表示對未來「仍然感到樂觀」。該公司預期，與前一年同期相比，第四財季營收將持平或略高，優於分析師預期的下滑2.8%。
執行長Katrina O’Connell表示，基本上，消費力道仍相當強勁，消費者無法花錢在娛樂與旅行上，就會尋找其他花錢的地方。「我們相信，在年底的節日購物旺季，消費者將用這些餘錢為家人採購更好的禮物」。
不過Gap仍警告，全球持續升高的新冠肺炎確診數，仍可能對門市的銷售與流量造成負面影響。Abercrombie＆Fitch和梅西百貨等其他零售商近日也提出類似的挑戰，因為這場大流行病可能帶來更多臨時歇業的威脅。
(時報資訊)
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