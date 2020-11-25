新冠疫苗研發的樂觀進展，以及美國總統當選人拜登正式獲准啟動入主白宮的政權交接工作，美股道瓊指數站上3萬點大關新高。台股今早在台積電(2330)、聯電(2303)開高領軍，航運股續大漲，台塑(1301)、中鋼(2002)等原物料以及金融股均上漲帶動，早盤開高後，維持上漲的格局。

周二收盤，道瓊工業指數大漲454.97點或1.54%，報30,046.24點，創下歷史新高。標普500指數收漲57.82點或1.62%，為3,635.41點，亦創歷史新高。那斯達克綜合指數收漲156.15點或1.31%，為12,036.79點。

川普政府準備交接政權給美國總統當選人拜登激勵，市場預期對於太陽能產業有所激勵，今早包括茂迪(6244)等太陽能族群，以及世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)等風電族群均搭上順風車。

美股4大指數全面大漲，台股今早仍由台積電、聯電坐鎮領軍，中信金(2891)等金融股走強；傳產的長榮(2603)續領軍航運股，以及中鋼(2002)、台塑四寶全都上漲，大型權值股穩盤，台股早盤持續穩健上漲。

目前台股仍處於多方格局當中，類股百花齊放，電子及金融權值股穩盤，傳產、原物料以及題材股強攻，台股多頭氣勢續旺。

(時報資訊)