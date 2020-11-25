文策院舉辦台灣首發、國際導向的創意內容大會交易結果24日出爐，3天市場展會有22個國家或地區、272位註冊登記媒合的國內外買家與會，預估影視作品交易額約3,200萬美元（約9.2億台幣），交易時數達2,147小時。

其中，TVBS戲劇《親愛壞蛋》獲好萊塢製片公司投資，預計明年上半年開拍，另齣戲劇《三星校廚》分別獲得台灣與海外投資；三立電視新戲《廢財闖天關》、《未來媽媽》版權則銷售至馬來西亞等地。

在創意內容大會舉辦的國際論壇上，華納媒體娛樂網亞太區總裁歐玉雄表示，目前犯罪、恐怖、愛情等類型戲劇頗受歡迎，台灣有優勢製作這些類型故事，像是《通靈少女》在台灣與東南亞都獲好評。有兩個關鍵，一是有原汁原味的故事，才有機會向外傳遞，二是須適合當地，也要能向外走到國際。

影音平台國際化也是討論焦點，CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，在CATCHPLAY＋進入印尼市場後，將觸角擴及寬頻、基礎設備建置等，成為印尼用戶一周觀看內容分鐘數的第三名，勝過Netflix。接著CATCHPLAY跨足內容製作與投資，跟文策院合作取得國發基金成立「影響原創」公司，將在3～5年內達到年產製100小時內容的目標。

此外，文策院與日本角色授權協會簽訂合作備忘錄，日本角協副理事長、遠東三麗鷗公司代表取締役社長東山靖表示，台、日將逐步建構產業情報交換、聯名課程、在地化市場推廣等。

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