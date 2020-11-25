超商鮮食不斷推陳出新，並與知名餐飲品牌聯手創造話題！7-ELEVEN25日宣布，旗下年銷上億顆的「御飯糰」首度攜手「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，推出兩款聯名鮮食新品—「乾杯炭火燒肉飯糰」與「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」，主打重現居酒屋的現烤美味。透過品牌強強聯手，7-ELEVEN預計御飯糰今年可望創下熱銷近1.4億顆的新高紀錄！

7-ELEVEN指出，御飯糰近年積極與知名餐飲品牌合作，如阜杭豆漿、繼光香香雞、開丼等，其中，近期與阜杭豆漿合作的飯糰，單月熱銷80萬顆。這次與乾杯合作，再以消費者熟悉的御飯糰來做變化，透過燒肉口味及多肉主菜設計，希望將原本御飯糰早餐、中餐的主力銷售時段，進一步延伸至晚餐及宵夜戰場。

據7-ELEVEN介紹，此次聯名新品「乾杯炭火燒肉飯糰」是以備長炭燒烤豬五花與前腿部位，搭配乾杯店內同款的燒肉醬調味，內餡兼具油脂香氣與口感咬勁，外層裹覆以醬油調味的Q彈飯體，神還原乾杯燒肉的美味；另，「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」則主打奢華雙主菜—備長炭烤豬肉x烤雞腿排，配上燒肉店必吃的日本鹽味醬調味，將日式燒烤店人氣丼飯握著吃，更方便食用。

7-ELEVEN並強調，為了做出燒肉的炭香味，在製程上7-ELEVEN開發團隊下了不少苦工，為了讓炭香更明顯，採用創新的炭烤製程，選用高級餐廳愛用的備長炭，價格較一般木炭高昂，且受熱更均勻，以高溫與遠紅外線深入食材內部，能迅速鎖住肉汁，食材也會有一層炭香，如同燒肉店現烤的香氣。

7-ELEVEN表示，兩款新品將於11月30日上市，會員可使用OPEN POINT點數免費兌換（炭火燒肉飯糰25點、鹽烤燒肉雙拼握便當40點），炭火燒肉飯糰在2021年1月5日前，搭配隨時選指定飲料還可省15元。

(工商 )