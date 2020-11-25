歷時7個月，台北凱撒大飯店斥資5000萬元完成館內271間客房改裝，並自即日起推出「歲末迎新好饗玩一泊二食住房專案」，平日每房只要3,648元，含價值550+10％元的精緻早餐兩客與價值920+10％元的Checkers自助晚餐兩客，每房再送500元的療程spa抵用券，號稱等於免費入住台北凱撒全新房型，且聖誕節不另加價。

台北凱撒飯店表示，週六每房每晚需加價500元，跨年當天7,500元，民眾12/20日前搶先預訂入住此專案，可加碼升等至綺幻客房（原價14,000元），如果搭配「台北加碼GO」千元補助方案，12/24後每房只要2,648元。

趁著防疫期間，有471間客房的台北凱撒大飯店決定斥資改裝客房，如今搶在12月前已完成271間客房換裝，搶攻年底的這波聖誕節與跨年商機。台北凱撒飯店表示，由於綺幻客房、站前套房等房型已獲得許多國內外旅客的肯定，故此次的裝修以基本房型的精緻客房為主，希望全新風貌能扭轉旅客對於台北凱撒歷史悠久的印象。更重要的是，旅客想要有更好的住宿品質也不用另外花錢加價換房型，選擇入住最基本的精緻客房即是最新且CP值爆表的房型。

台北凱撒大飯店改裝後之精緻客房呈現典雅北歐風，設計師藉由運用溫暖的光線與木質色系讓空間瀰漫自然恬淡的氣息，細膩挑選高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，再搭配精心設計的條紋床裙與抱枕。不僅打造出一個讓人淨化、沉澱、無壓的生活空間，亦讓客房呈現出內斂的極致品味。

(工商 )