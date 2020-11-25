儘管國際疫情未息，台灣經濟研究院今（25）日表示，台灣經濟景氣確定很穩定！服務業、營造業景氣在高峰上持平，製造業則在傳產全面跟進復甦下，製造業營業氣候測驗點出現現連續第六個月上揚，大步跨過新冠疫情之前的水準，走到2018年8月的高點。

台灣經濟研究院公布製造業、服務業、營造業的10月廠商問卷調查結果，並經過該院模型試算，2020年10月製造業營業氣候測驗點為101.27點，較上月修正後之100.46點增加0.81點，創下自2018年8月以來的27個月新高。

2020年10月服務業營業氣候測驗點為96.80點，較9月下滑0.46點，同月營建業營業氣候測驗點為111.17點，較9月下滑0.02點，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，這個月的下滑十分些微，尤其是不到1點，可以視為變動持平，反映兩個產業經過前幾個月的景氣衝刺走升，10月間處於高原歇息，沒有景氣轉差的壓力。

台經院調查製造業廠商，10月認為當（10）月景氣為「好」比率為29.4％，認為當月景氣為「壞」的比率則為21.5％。孫明德分析，今年製造業景氣先前是電子業在帶動，現在與傳產有關的國際銅價、鋼價都在回升，顯示傳產在10月間景氣回溫，接棒電子業，形成製造業一起好的榮景。

孫明德進一步分析整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好廠商由2020年9月的18.1％增加7.5個百分點至當月的25.6％，看壞比率由9月的21.3％減少3.6個百分點至當月的17.7％，相較其他產業，化學工業與鋼鐵基本工業較看好未來半年景氣表現。

(工商 )