36歲女星郭碧婷去年嫁給身家千億的向華強長子向佐，晉升為豪門媳婦，上月初小倆口迎來一女「小奶皇」，而郭碧婷懷孕後，微博停在今年7月沒再發文，最近有網友到郭碧婷爸爸微博留言，請求叫郭碧婷復出分享近況，郭父則說女兒現在沉溺在幸福中，別打擾她。

郭碧婷2年前參加節目《我家小兩口》和向佐傳出交往，兩人後來也公開認戀，去年戀情開花結果，兩家人遠赴義大利舉辦婚宴，向太乾兒子蕭敬騰也現身擔任婚禮歌手，然而後來因疫情兩人分隔兩地，今年卻傳出尚未登記結婚，郭碧婷趕進度已有喜。

郭碧婷父親回應網友。（圖／翻攝自swda我微博）

對此，向佐曾澄清不是遲遲不登記，而是到台灣的簽證很難辦，「那個簽證是很難搞的，或者我在台灣的家人死掉了，那我才可以去，生孩子不算。」幸好今年9月向佐終於如願來台，並和妻子一起迎接女兒出生，向華強夫妻則疼兒子、兒媳無極限，不僅親自來台迎接孫女出生，還砸大錢為兩人在北京買下豪宅，「只需拿衣服就可以入住北京的家」。

而郭碧婷今年7月後就沒再更新微博，近日有網友到郭爸爸的微博留言，寫下：「讓碧婷出來發發微博啦，我們超想她啦」，郭爸爸回：「她沉膩在辛福中我們就別打擾她了」，其他網友回：「幸福的小家庭」、「初為人母的幸福」、「當了媽媽後，眼裡就只有寶貝了」。

(中時新聞網)