美國總統川普(Donald Trump)明年1月下台已成定局，他最堅強盟友之一、印度總理莫迪(Narendra Modi)似乎接過反中大棒，印度在臺灣時間25日凌晨又公布新一輪禁令，取締包括阿里巴巴旗下的AliExpress(全球速賣通)在內43款App(應用程式)。這些App多數來自大陸，還包括一些約會、社群App，和印方指控「威脅印度主權和國土完整」難以聯想。

背景似乎仍是中印邊境衝突。印度與大陸在喜馬拉雅山脈邊境對峙已數個月，從6月20名印度士兵遭解放軍擊斃後，印度就發起這項被稱為「數位打擊(digital strike)」行動，在這波禁令前已有包括TikTok(抖音海外版)、WeChat(微信海外版)在內超過170款App被禁，罪名大部分是蒐集數據並分享給中國政府。

印度電子商務市場是美商亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)天下，阿里巴巴的AliExpress份額不高，主攻廉價商品，受到機車族群和小商店主歡迎。阿里巴巴雖是印度金融科技公司Paytm最大投資者，另投資線上食品雜貨商BigBasket，但這些資金並不足以讓印度政府認定其為友善外企。

路透指出，新德里正試圖降低北京在欣欣向榮的網際網路經濟中影響力，除阿里巴巴外，騰訊(WeChat母公司)、字節跳動(TikTok母公司)等科技巨頭都已在之前的禁令中受到打擊。陸方曾多次表示，中國政府一貫要求海外企業遵守國際規範，印度做法不僅損害中國投資者利益，也損害印度消費者利益和外國對其投資環境觀感。

(中時新聞網)