新的衛星影像似乎顯示，中方已沿著喜馬拉雅山，與印度和不丹的爭議邊境區開發，而這正是2017年中印僵持好幾月的區域。

據CNN新聞網24日報導，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）10月28日的衛星圖像顯示，中方今年顯然沿著托爾薩河（Torsa River）谷區大興土木。馬薩爾科技在聲明中並指出，洞朗（Doklam）區附近也一直在興建「新的軍事儲倉」。

China’s geopolitical strategy cannot be countered by a PR driven media strategy.



This simple fact seems to elude the minds of those running GOI.https://t.co/GB89UmatTm — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2020

(中時新聞網)