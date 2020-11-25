CNN：衛星照顯示 陸沿中印爭議邊界區大興土木 11:132020/11/25 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新衛星照顯示 中方已沿著喜馬拉雅山與印度和不丹的爭議邊境區大興土木 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新的衛星影像似乎顯示，中方已沿著喜馬拉雅山，與印度和不丹的爭議邊境區開發，而這正是2017年中印僵持好幾月的區域。 據CNN新聞網24日報導，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）10月28日的衛星圖像顯示，中方今年顯然沿著托爾薩河（Torsa River）谷區大興土木。馬薩爾科技在聲明中並指出，洞朗（Doklam）區附近也一直在興建「新的軍事儲倉」。 China’s geopolitical strategy cannot be countered by a PR driven media strategy.This simple fact seems to elude the minds of those running GOI.https://t.co/GB89UmatTm— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2020 (中時新聞網) #中國大陸 #印度 #爭議邊界 #喜馬拉雅山 #洞朗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大豐電奇襲 52台補進CNN 04:102020/11/24 焦點要聞 藍營萊豬顫抖影片爭議 綠委今要求警政追查假消息 10:052020/11/23 政治 最新民調出爐 萊豬、牛肉麵之亂太傷 蘇貞昌內閣滿意度暴跌 10:362020/11/24 政治 柏瑞投信：ESG量化多重資產 適合長期持有 04:102020/11/25 產業特刊 六都市長民調 侯友宜最受欣賞 04:102020/11/25 焦點要聞 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 大陸經濟全球化的決心 04:102020/11/23 論壇廣場 高嘉瑜自爆房貸房租月繳12萬 2重要數字跟著走光 19:152020/11/24 政治 國民黨邀蔡辯論萊豬 若怯戰街頭見 04:102020/11/25 焦點要聞 敏惠醫專成立高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心 教長輩免驚「嗆到」撇步 15:442020/11/23 寶島 國際熱門新聞 拜登團隊開始政權交接 美官員一句話秒洩喜悅 - 國際 川普真要特赦 美媒：擬赦免通俄門前國安顧問 後面還有更多人 - 國際 已經16天夠了 共和黨人群起要川普結束吧 - 國際 CNN：衛星照顯示 陸沿中印爭議邊界區大興土木 - 國際 泰國甄嬛傳？王妃不雅照外流媒體 疑是王后心計 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。